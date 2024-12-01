سعر الريال السعودي والدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

شهدت أسعار العملات أمام الجنيه المصري استقرارًا في بداية تعاملات يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، مع عودة البنوك من العطلة الأسبوعية.

تزايدت معدلات البحث عبر "جوجل" بعد إعلان نتائج قرعة الحج، حيث يبحث المواطنون عن آخر التحديثات الخاصة بأسعار العملات الأجنبية والعربية.

أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:

الدولار الأمريكي : سجل 49.52 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. اليورو : سجل 52.24 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. الجنيه الإسترليني : سجل 62.71 جنيه للشراء و 62.91 جنيه للبيع.

: سجل للشراء و للبيع. الين الياباني (100 ين): سجل 32.62 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري: