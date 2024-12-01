سعر الريال السعودي والدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

الاقتصاد
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي والدولار مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات أمام الجنيه المصري استقرارًا في بداية تعاملات يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، مع عودة البنوك من العطلة الأسبوعية. 

تزايدت معدلات البحث عبر "جوجل" بعد إعلان نتائج قرعة الحج، حيث يبحث المواطنون عن آخر التحديثات الخاصة بأسعار العملات الأجنبية والعربية.

أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:

  • الدولار الأمريكي: سجل 49.52 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.
  • اليورو: سجل 52.24 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.
  • الجنيه الإسترليني: سجل 62.71 جنيه للشراء و62.91 جنيه للبيع.
  • الين الياباني (100 ين): سجل 32.62 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري:

  • الريال السعودي: سجل 13.18 جنيه للشراء و13.22 جنيه للبيع.
  • الدينار الكويتي: سجل 161.01 جنيه للشراء و161.56 جنيه للبيع.
  • الدرهم الإماراتي: سجل 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.
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