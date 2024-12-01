الجيش السوري يسيطر على بلدة طيبة الإمام وقرية خربة الحجامة وحلفايا وصوران بريف حماة الشمالي

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بوابة الفجر

سيطر الجيش السوري، على بلدة طيبة الإمام وقرية خربة الحجامة وحلفايا وصوران بريف حماة الشمالي.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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