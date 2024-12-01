السجن المشدد 7 سنوات لعامل قتل ابن عمه بسبب ميراث شقة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت غريب، والمستشار تامر محمد ابو المكارم، والمستشار محمد سعد موسي، بمعاقبة المتهم " ي.م.ي" بالسجن المشدد 7 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليه " ص.ا.ي"

السجن المشدد 7 سنوات لقاتل ابن عمه في الإسكندرية

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 16631 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض وإصابته مما ادي إلى وفاته،بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، إلى خلافات سابقه بين المتهم " ي.م.ي" نجار مسلح وبين المجني عليه " ص.ا.ي" ابن عمه، بسبب رغبة المتهم في غصب وحدة سكنية شقة محل إقامة المجني عليه، والتي الت إليه عن طريق الميراث،وفي يوم الواقعة نشبت بين المتهم ووالده مشادة، وعند نزوله إلى الطريق العام وفي تلك الأثناء حضر المجني عليه لمحاولة تهدئته،فما كان من المتهم إلى قام بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، وعقب نقله إلي أحدي المستشفيات توفي متأثرا بإصابته، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقدم دفاع المتهم ما يفيد أن المتهم لم يقصد قتل المجني عليه متعمدا، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.