تفاصيل جولة وكيل تعليم الدقهلية في إدارة أجا..صور

قام اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بجولة لمتابعة إدارة أجا التعليمية.



استهدفت جولة مدير المديرية زيارة عدد من مدارس أجا التعليمية وهي: ناصر الابتدائية، مصطفى كامل الابتدائية، الشهيد الرائد محمد عادل السولية الثانوية المشتركة.



وخلال الجولة اطلع مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.

وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

جانب من الجولة

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