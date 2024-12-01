تفاصيل جولة وكيل تعليم الدقهلية في إدارة أجا..صور

محافظات
جولة وكيل تعليم الدقهلية
جولة وكيل تعليم الدقهلية

 قام اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بجولة  لمتابعة إدارة أجا التعليمية.
 

استهدفت جولة مدير المديرية زيارة عدد من مدارس أجا التعليمية وهي: ناصر الابتدائية،  مصطفى كامل الابتدائية، الشهيد الرائد محمد عادل السولية الثانوية المشتركة.
 

وخلال الجولة  اطلع  مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.

 

وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

جانب من الجولة

1000472065
1000472065
1000472055
1000472055
1000472063
1000472063
1000472061
1000472061
1000472057
1000472057
1000472067
1000472067
1000472051
1000472051
اشرف العربي التربية والتعليم و التعليم الفني الدكتور أشرف العربي التعليم الفني اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية زير التربية والتعليم طارق مرزوق محافظ الدقهلية مدير مديرية التربية والتعليم وكيل تعليم الدقهلية وزير التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

مواد متعلقة

ترامب يهدد دول البريكس برسوم 100% إذا أقدمت على تدشين عملة جديدة بديلة للدولار

الجيش السوري يسيطر على بلدة طيبة الإمام وقرية خربة الحجامة وحلفايا وصوران بريف حماة الشمالي

تعليم الغربية تفتح التحقيق في واقعة تعدي مدرس على طالب بالخرطوم

الأكثر قراءة

شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب

تعرف على تفاصيل وشروط حضور حفل تامر عاشور في قصر عابدين

بالمستندات...هل تسبب رئيس الشركة القابضة للقطن في أزمة تسويق محصول هذا العام؟

القومي لثقافة الطفل يحتفل بأعياد الطفولة في دار الأوبرا

في أول يوم عمل.. المهندس خالد عبدالعزيز يصافح العاملين بالـ "الأعلى للإعلام" ويتعهد بتطوير العمل داخل المجلس

الخميس المقبل.. وزارة الثقافة تطلق المهرجان القومي للتحطيب في دورته 14 بالأقصر

طلب إحاطة لحزب العدل والمرصد المصري للصحافة والإعلام لإلزام المؤسسات بإنشاء دور حضانة لأبناء الصحفيات

ثورة الاتصالات في مصر: كل ما تحتاج معرفته عن الشريحة الإلكترونية eSIM