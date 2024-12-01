محافظ القليوبيه يتفقد مقترح عمل مطلع للطريق الزراعي بمنطقه الفلل ببنها 

محافظات
جولة المحافظ
جولة المحافظ

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأحد، يرافقه اللواء طارق ماهر رئيس مجلس ومدينه بنها شارع 8 بمنطقة الفلل بجوار طريق أبو حشيش، وذلك لبحث إنشاء مطلع الطريق الزراعى (القاهرة - إسكندرية).

ووجه المحافظ بعقد اجتماع عاجل بحضور هيئة الطرق والكباري ومديرية الري وادارة المرو لمناقشة المقترح وتحديد آليات التنفيذ، وذلك لخدمة أهالى مدينة بنها لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية
واكد المحافظ على أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحسين الصورة البصرية أمام المسافرين.

وأكد المحافظ على ضرورة التأكد من توصيل كافة المرافق الحيوية بالشوارع والطرق التي ستشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة وذلك بالتنسيق مع مركز الشبكات الارضيى وذلك حفاظًا على المال العام.

الطريق الزراعي القليوبية المهندس أيمن عطية تخفيف حدة التكدسات المرورية هيئة الطرق والكباري

الأكثر قراءة

شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب

تعرف على تفاصيل وشروط حضور حفل تامر عاشور في قصر عابدين

بالمستندات...هل تسبب رئيس الشركة القابضة للقطن في أزمة تسويق محصول هذا العام؟

القومي لثقافة الطفل يحتفل بأعياد الطفولة في دار الأوبرا

في أول يوم عمل.. المهندس خالد عبدالعزيز يصافح العاملين بالـ "الأعلى للإعلام" ويتعهد بتطوير العمل داخل المجلس

الخميس المقبل.. وزارة الثقافة تطلق المهرجان القومي للتحطيب في دورته 14 بالأقصر

طلب إحاطة لحزب العدل والمرصد المصري للصحافة والإعلام لإلزام المؤسسات بإنشاء دور حضانة لأبناء الصحفيات

ثورة الاتصالات في مصر: كل ما تحتاج معرفته عن الشريحة الإلكترونية eSIM