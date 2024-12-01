رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

الفجر السياسي
رؤساء الهيئات الإعلامية
رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد

 

 


أدى رؤساء الهيئات الإعلامية، اليوم الأحد، اليمين الدستورية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.

 

فقد أدى خالد محمود عبد العزيز، اليمين الدستورية، رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

وأدى أحمد المسلماني، اليمين الدستورية رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام.


وأدى عبد الصادق الشوربجي، اليمين الدستورية، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة.

 


وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من:  المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة أحمد المسلماني.

 

جدير بالذكر، أن أداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الإعلامية أمام مجلس النواب قبل ممارسة مهام عملهم، يأتي عملًا بالنصوص القانونية والدستورية المنظمة لشئون عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

 

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