محافظ الدقهلية يتفقد مستوى الخدمات والنظافة بمديني المنصورة وطلخا

محافظات
جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  اليوم الاحد عدد من شوارع مدينتي المنصورة وطلخا للوقوف على مستوى الخدمات العامة والتأكد من توفير مستوى لائق من النظافة ويؤكد استمرار جولاته اليومية ليلا ونهارا للتأكد من حسن سير العمل في كافة القطاعات.

وخلال جولته إلتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين واستمع إليهم وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، مشيرا إلى أن الجميع شركاء في الحفاظ على مستوى النظافة والحفاظ على البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع حي شرق وغرب شملت شارع سعد زغلول قولنجيل، مساكن الميناء، شارع قناة السويس، شارع الجيش، شارع عبد السلام عارف، شارع أحمد ماهر،كلية آداب،شارع الجلاء، شارع جيهان، بوابة توشكى،شارع الجمهورية، المشاية، كوبري الجامعة.

وفي طلخا تفقد محافظ الدقهلية شارع الموقف، شارع سكة بلقاس،شارع صلاح سالم،وشدد على استمرار رفع تجمعات القمامة من خلال رئاسة المركز وشركة النظافة في إطار منظومة النظافة المعمول بها في المنطقة المركزية.

وأكد لرئيس مركز ومدينة طلخا على ضرورة رفع القمامة أولًا بأول وكنس الأتربة وغسيل البلدورات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتكثيف حملات رفع الإشغالات من شوارع المدينة لتسهيل الحركة المرورية من خلال التنسيق مع شرطة المرافق وإدارة المرور.

وشدد محافظ الدقهلية خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها، ومتابعة استمرار الحملات لمنع عودة الاشغالات مرة أخرى.

وأكد " مرزوق" أن جولاته الميدانية لن تتوقف في إطار المتابعة المستمرة من جانبه لحالة الشوارع ومستوى النظافة وتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين في مختلف الأماكن وبأسعار مميزة.

جولة محافظ الدقهلية

1000472088
1000472088
1000472079
1000472079
1000472082
1000472082
1000472091
1000472091
1000472085
1000472085
التواجد الميداني الحركة المرورية اللواء طارق مرزوق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنطقة المركزية تحسين الصورة البصرية توفير السلع الغذائية رفع تجمعات القمامة رئيس مركز ومدينة شارع صلاح سالم طارق مرزوق محافظ الدقهلية مركز ومدينة طلخا

مواد متعلقة

فرنسا تحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله بعد قيام إسرائيل بتنفيذ عدة ضربات داخل لبنان

"شريحة eSIM في مصر".. موعد الإطلاق وطريقة التفعيل والأجهزة الداعمة لها

وزير الخارجية السوري: الدولة السورية ستواصل حربها لمكافحة الجماعات المسلحة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

القومي لثقافة الطفل يحتفل بأعياد الطفولة في دار الأوبرا

بالمستندات...هل تسبب رئيس الشركة القابضة للقطن في أزمة تسويق محصول هذا العام؟

شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب

تعرف على تفاصيل وشروط حضور حفل تامر عاشور في قصر عابدين

في أول يوم عمل.. المهندس خالد عبدالعزيز يصافح العاملين بالـ "الأعلى للإعلام" ويتعهد بتطوير العمل داخل المجلس

الخميس المقبل.. وزارة الثقافة تطلق المهرجان القومي للتحطيب في دورته 14 بالأقصر

أستاذ اقتصاد سياسي بجامعة عدن لـ "الفجر": تداعيات انهيار سعر الصرف في اليمن كارثية

طلب إحاطة لحزب العدل والمرصد المصري للصحافة والإعلام لإلزام المؤسسات بإنشاء دور حضانة لأبناء الصحفيات