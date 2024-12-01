محافظ الدقهلية يتفقد مستوى الخدمات والنظافة بمديني المنصورة وطلخا

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الاحد عدد من شوارع مدينتي المنصورة وطلخا للوقوف على مستوى الخدمات العامة والتأكد من توفير مستوى لائق من النظافة ويؤكد استمرار جولاته اليومية ليلا ونهارا للتأكد من حسن سير العمل في كافة القطاعات.

وخلال جولته إلتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين واستمع إليهم وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، مشيرا إلى أن الجميع شركاء في الحفاظ على مستوى النظافة والحفاظ على البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع حي شرق وغرب شملت شارع سعد زغلول قولنجيل، مساكن الميناء، شارع قناة السويس، شارع الجيش، شارع عبد السلام عارف، شارع أحمد ماهر،كلية آداب،شارع الجلاء، شارع جيهان، بوابة توشكى،شارع الجمهورية، المشاية، كوبري الجامعة.

وفي طلخا تفقد محافظ الدقهلية شارع الموقف، شارع سكة بلقاس،شارع صلاح سالم،وشدد على استمرار رفع تجمعات القمامة من خلال رئاسة المركز وشركة النظافة في إطار منظومة النظافة المعمول بها في المنطقة المركزية.

وأكد لرئيس مركز ومدينة طلخا على ضرورة رفع القمامة أولًا بأول وكنس الأتربة وغسيل البلدورات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتكثيف حملات رفع الإشغالات من شوارع المدينة لتسهيل الحركة المرورية من خلال التنسيق مع شرطة المرافق وإدارة المرور.

وشدد محافظ الدقهلية خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها، ومتابعة استمرار الحملات لمنع عودة الاشغالات مرة أخرى.

وأكد " مرزوق" أن جولاته الميدانية لن تتوقف في إطار المتابعة المستمرة من جانبه لحالة الشوارع ومستوى النظافة وتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين في مختلف الأماكن وبأسعار مميزة.

جولة محافظ الدقهلية

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