مستشفى القصر العيني يصدر دورية علمية عن طب الكوارث

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إصدار كلية طب قصر العيني " دورية علمية عن طب الكوارث والطوارئ"، بالشراكة مع الناشر الدولي Springer Nature، وبنك المعرفة المصري، لرصد التطورات العلمية في مجال التعامل مع الكوارث الصحية والطوارئ، وذلك في إطار سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية، وفي ضوء تطوير منظومة البحث العلمي في المجال الطبي وتطوير منظومة النشر العلمي تحت شعار "شراكة معرفية لمواجهة التحديات الصحية".

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق حرص جامعة القاهرة على دعم النشر العلمي الذي يستهدف سد احتياجات القطاعات المختلفة، ويعمل على سد الفجوة المعرفية، مشيرًا إلى أن التحديات الصحية التي يشهدها العالم أثبتت ضرورة الاهتمام بطب الكوارث والطوارئ والاستعداد لهما من خلال البحث العلمي الجاد في هذا المجال، لافتًا إلي أن الدورية الجديدة التي سوف تصدرها كلية طب قصر العيني ستصبح منارة في مصر والمنطقة والعالم في هذا المجال.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الناشر الدولي قد وافق على إصدار دورية علمية عن طب الكوارث والطوارئ، لأهميتها الكبرى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وأن العدد الأول منها سوف يصدر في أوائل عام 2025، لافتًا أن هيئة التحرير تضم خبراء محليين ودوليين في المجالات المعنية وستكون المقالات المنشورة مُحكمة دوليًا.



وفي هذا الإطار، التقى الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وفد الناشر الدولي Springer Nature وبنك المعرفة المصري، والذي يضم خبراء محليين ودوليين في المجالات المعنية، وذلك في إطار اتفاقية النشر العلمي مع الناشر الدولي للعديد من الدوريات المصرية، والتي بلغت حتي الآن ٢٩ دورية علمية مفهرسة منها ٢٤ دورية علمية حاصلة علي معامل تأثير دولي في مجالاتها البحثية.

د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني

وقال الدكتور حسام صلاح، إنه تم الموافقة على إنشاء درجة علمية مهنية عن طب الكوارث لتدريب كوادر طبية متميزة لمواجهة المخاطر الصحية المختلفة، وأوضح أن هذه الزيارة تستهدف رصد التطورات العلمية في مجال التعامل مع الكوارث الصحية والطوارئ، ونشر البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير هذا المجال، وتعزيز التعاون بين الباحثين المحليين والدوليين، مشيرًا إلى بناء شراكة استراتيجية مع بنك المعرفة المصري والناشر الدولي من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للباحثين حول كيفية كتابة ونشر الأبحاث العلمية في المجلات الدولية، والتعاون في تسويق الدورية ونشرها على نطاق واسع، والعمل علي تطوير البنية التحتية للبحث العلمي من خلال تجهيز المختبرات بالأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء البحوث العلمية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للبحوث المنشورة في الدورية، وتوفير الوصول إلي المجلات العلمية والدوريات الدولية.

وأكد الدكتور حسام صلاح، أن هذه الشراكة سوف تساهم في تعزيز مكانة الكلية وتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا للبحوث في مجال طب الكوارث والطوارئ، وتعمل على تطوير قدرات الكوادر البشرية ومهاراتهم المهنية، من خلال تدريب وتطوير الباحثين والأكاديميين، وتحسين جودة الخدمات الصحية المُقدمة بما يعود بالنفع على المجتمع، مضيفًا أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية تتولي تنفيذ هذا المشروع وتضع خطة عمل تفصيلية، وتخصص الميزانية اللازمة لتغطية تكاليف المشروع، كما تعمل اللجنة كذلك على متابعة وتقييم المشروع بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المنشودة منه.