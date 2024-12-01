جرعة زائدة.. تفاصيل مصرع فتاة بسب المخدرات في كرداسة

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع فتاة، إثر تعاطيها جرعة مخدرات زائدة في كرداسة.

عدم وجود شبهة

وكشفت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في مصرع فتاة بجرعة زائدة.

بلاغ بالعثور على جثة فتاة

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة بجرعة مخدرات زائدة في كرداسة.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وتبين من خلال المعاينة والمناظرة، أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.