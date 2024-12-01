محافظ الجيزة يتفقد شبكة الطرق والمحاور بمركز ومدينة كرداسة

أخبار مصر
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم بجولة تفقدية بمركز ومدينة كرداسة للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
شملت جولة محافظ الجيزة تفقد شبكة الطرق والمحاور المرورية التي ضمت " محور المهندس شريف إسماعيل، المحور العمودي، محور صفط اللبن، ترعة عبد العال، محور المريوطية باعتبارها شريان التنمية التي ساهمت في تسهيل حركة المواطنين. 
ووجه محافظ الجيزة خلال تفقده محور المريوطية نطاق مدينة كرداسة والذي من المقرر ان يشهد أعمال تطوير ورصف خلال المرحلة المقبلة ببحث ودراسة امكانية ادراج تدبيش جانبي الترعة بطول ٣٠٠ م بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية وذلك في إطار خطة الدولة بتعظيم الاستفادة من المجاري المائية وبالتزامن مع مخطط تطوير محور المريوطية بما يسهم في حماية جسور الترع  وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما عاين المحافظ مشروع استكمال المرحلة الثالثة من تغطية وتطوير ترعه المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري والتي تعد آخر قطاعات العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير ترعة المريوطية وذلك استكمالآ لمخطط تأهيل وتطوير كورنيش المريوطية.
كما تفقد المهندس عادل النجار انتظام العمل بمحطة المناولة الوسيطة للمخلفات بكرداسة والتي تستوعب نحو ٢٥٠٠ طن مخلفات يوميًا وتعد نقطة تجميع وسيطة لحين نقل المخلفات الموجودة بها، إلى موقع التخلص النهائي بمقلب شبرامنت.
ووجه محافظ الجيزة هيئة النظافة بسرعة نقل المخلفات الموجودة بها  أول بأول إلي المقلب العمومية بشبرامنت للتخلص منها بشكل صحي وآمن.

IMG-20241201-WA0011
IMG-20241201-WA0011
IMG-20241201-WA0012
IMG-20241201-WA0012
IMG-20241201-WA0008
IMG-20241201-WA0008
IMG-20241201-WA0010
IMG-20241201-WA0010
IMG-20241201-WA0007
IMG-20241201-WA0007
IMG-20241201-WA0009
IMG-20241201-WA0009
IMG-20241201-WA0006
IMG-20241201-WA0006
IMG-20241201-WA0005
IMG-20241201-WA0005
IMG-20241201-WA0002
IMG-20241201-WA0002
IMG-20241201-WA0004
IMG-20241201-WA0004
IMG-20241201-WA0001
IMG-20241201-WA0001
IMG-20241201-WA0003
IMG-20241201-WA0003
IMG-20241201-WA0000
IMG-20241201-WA0000

مواد متعلقة

محافظة الجيزة: غلق كلي لمنزل الطريق الدائري المؤدى إلى ميدان الرماية لمدة أسبوع

محافظ الجيزة يعاين المواقع المقترحة لإنشاء جراج متعدد الطوابق لخدمة المترددين على مستشفى أم المصريين

القصة الكاملة لهدم فيلا الفنان رياض الخولي بحدائق الاهرام في الجيزة

وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان "سوق اليوم الواحد" في إمبابة

محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بإمبابة

نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق القافلة المجانية الشاملة لأهالي قرية الرقه الغربية

محافظ الجيزة: تنظيم قافلة علاجية تنموية شاملة بالواحات البحرية بالتعاون مع جامعة الأزهر

جولة مسائية مفاجئة لمحافظ الجيزة بالأحياء (تفاصيل)

الأكثر قراءة

القومي لثقافة الطفل يحتفل بأعياد الطفولة في دار الأوبرا

بالمستندات...هل تسبب رئيس الشركة القابضة للقطن في أزمة تسويق محصول هذا العام؟

شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب

تعرف على تفاصيل وشروط حضور حفل تامر عاشور في قصر عابدين

أستاذ اقتصاد سياسي بجامعة عدن لـ "الفجر": تداعيات انهيار سعر الصرف في اليمن كارثية

الخميس المقبل.. وزارة الثقافة تطلق المهرجان القومي للتحطيب في دورته 14 بالأقصر

في أول يوم عمل.. المهندس خالد عبدالعزيز يصافح العاملين بالـ "الأعلى للإعلام" ويتعهد بتطوير العمل داخل المجلس

«البوكليت» راعي امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. مزايا وعيوب النظام