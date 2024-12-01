محافظ الجيزة يتفقد شبكة الطرق والمحاور بمركز ومدينة كرداسة

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم بجولة تفقدية بمركز ومدينة كرداسة للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد شبكة الطرق والمحاور المرورية التي ضمت " محور المهندس شريف إسماعيل، المحور العمودي، محور صفط اللبن، ترعة عبد العال، محور المريوطية باعتبارها شريان التنمية التي ساهمت في تسهيل حركة المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة خلال تفقده محور المريوطية نطاق مدينة كرداسة والذي من المقرر ان يشهد أعمال تطوير ورصف خلال المرحلة المقبلة ببحث ودراسة امكانية ادراج تدبيش جانبي الترعة بطول ٣٠٠ م بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية وذلك في إطار خطة الدولة بتعظيم الاستفادة من المجاري المائية وبالتزامن مع مخطط تطوير محور المريوطية بما يسهم في حماية جسور الترع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عاين المحافظ مشروع استكمال المرحلة الثالثة من تغطية وتطوير ترعه المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري والتي تعد آخر قطاعات العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير ترعة المريوطية وذلك استكمالآ لمخطط تأهيل وتطوير كورنيش المريوطية.

كما تفقد المهندس عادل النجار انتظام العمل بمحطة المناولة الوسيطة للمخلفات بكرداسة والتي تستوعب نحو ٢٥٠٠ طن مخلفات يوميًا وتعد نقطة تجميع وسيطة لحين نقل المخلفات الموجودة بها، إلى موقع التخلص النهائي بمقلب شبرامنت.

ووجه محافظ الجيزة هيئة النظافة بسرعة نقل المخلفات الموجودة بها أول بأول إلي المقلب العمومية بشبرامنت للتخلص منها بشكل صحي وآمن.

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