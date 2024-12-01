انتظام حركة القطارات عقب انفصال عربتي قطار بضائع بالمنيا

محافظات
بوابة الفجر

عادت حركة القطارات إلى الانتظام من الجانبين، وذلك بعد أن حدوث انفصال لعربتين من قطار بضائع رقم 2042 المتجه من الصعيد إلى القاهرة في محافظة المنيا.


وأكد مصدر من هيئة سكك حديد المنيا، اليوم الأحد، عودة انتظام حركة قطارات الصعيد بالكامل، سواء الطالع إلى الجنوب أو النازل باتجاه الشمال.

وأضاف المصدر أن تم الدفع بجرار من اجل سحب  العربتين من قطار بضائع حيث وقع الحادث  نتيجة عدم انتظام سرعة القطار دون وجود أي إصابات.

 

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من شرطة السكك الحديدية، يفيد بانفصال عربتين من قطار بضائع رقم 2042 أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، دون خسائر بشرية.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية وفرق السكة الحديد إلي موقع البلاغ وتم الدفع بجرار لسحب العربتين المتعطلتين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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