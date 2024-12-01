دراسة لتحويل طريق الرشاح إلى محور تبادلي جديد يربط بين مدينة قليوب والطريق الزراعي

وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة من الاسكان والطرق ومجلس المدينة لعمل معاينة ودراسة إمكانية تحويل طريق قليوب المؤدي إلى قسم الشرطة (طريق الرشاح) إلى محور تبادلي جديد يربط بين مدينة قليوب وطريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي، وذلك بهدف توزيع الحركة المرورية وتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية.

جاء ذلك خلال جولة مسائية مفاجئة لعدد من شوارع مدينة قليوب، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل مشكلة التكدس المروري التي تعاني منها المدينة، خاصة في ظل تعدد مزلقانات السكة الحديد.

كما تفقد المحافظ طريق العوادم لدراسة إمكانية الاستفادة منه في إنشاء محور مروري موازي لطريق مصر اسكندرية الزراعي، مما يساهم في تقليل الزحام وتسهيل حركة المرور.

وفي سياق متصل وجه المحافظ بضرورة دراسة إمكانية إنشاء موقف سيارات عمومي على قطعة أرض تقع بطريق العوادم، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة انتشار التوك توك بالمدينة وتوفير وسيلة مواصلات آمنة ومنظمة للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية خلال الجولة على أهمية سرعة تنفيذ الدراسات اللازمة: لتحديد الجدوى الفنية والمالية للمشروعات المقترحة والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة للقضاء على مشكلة التكدس المروري وتوفير المواصلات العامة لتشجيع المواطنين على استخدامها والحد من استخدام السيارات الخاصة.

وقال المحافظ: "إننا نعمل جاهدين لتطوير البنية التحتية بمدينة قليوب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنشاء المحاور المرورية الجديدة يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث سيساهم في تسهيل حركة المرور وتقليل زمن الانتقال بين المناطق المختلفة.

