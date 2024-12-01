القاتل الصامت ومصرع 6 أشخاص.. ماذا حدث داخل شقة مدينة نصر؟



كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر لجثث 6 أشخاص، لقوا مصرعهم بسبب تسرب غاز داخل شقة بمدينة نصر، أنه لا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية بجثث المتوفيين، ووقعت الوفاة نتيجة «إسفكسيا الخنق» بعد استنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بحدوث تسرب غاز ووفاة عدد من الأشخاص داخل العقار.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة الضحايا جراء تسرب الغاز، ونقلت الجثامين إلى مشرحة أحد المستشفيات، بينما يواصل رجال المباحث إجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.