القاتل الصامت ومصرع 6 أشخاص.. ماذا حدث داخل شقة مدينة نصر؟

حوادث
جثة
جثة


كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر لجثث 6 أشخاص، لقوا مصرعهم بسبب تسرب غاز داخل شقة بمدينة نصر، أنه لا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية بجثث المتوفيين، ووقعت الوفاة نتيجة «إسفكسيا الخنق» بعد استنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بحدوث تسرب غاز ووفاة عدد من الأشخاص داخل العقار.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة الضحايا جراء تسرب الغاز، ونقلت الجثامين إلى مشرحة أحد المستشفيات، بينما يواصل رجال المباحث إجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اصابات ظاهرية اسفكسيا الخنق الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة رجال المباحث ثاني أكسيد الكربون
Elfagr.org

الأكثر قراءة

القومي لثقافة الطفل يحتفل بأعياد الطفولة في دار الأوبرا

بالمستندات...هل تسبب رئيس الشركة القابضة للقطن في أزمة تسويق محصول هذا العام؟

شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب

تعرف على تفاصيل وشروط حضور حفل تامر عاشور في قصر عابدين

أستاذ اقتصاد سياسي بجامعة عدن لـ "الفجر": تداعيات انهيار سعر الصرف في اليمن كارثية

الخميس المقبل.. وزارة الثقافة تطلق المهرجان القومي للتحطيب في دورته 14 بالأقصر

في أول يوم عمل.. المهندس خالد عبدالعزيز يصافح العاملين بالـ "الأعلى للإعلام" ويتعهد بتطوير العمل داخل المجلس

«البوكليت» راعي امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. مزايا وعيوب النظام