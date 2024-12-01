 وصول المتهم بقتل نجل مالك "قهوة أسوان" فى مصر الجديدة للمحاكمة

حوادث
صاحب قهوة أسوان
صاحب قهوة أسوان

 
وصل منذ قليل، لمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، المتهم بقتل نجل صاحب "قهوة أسوان" في منطقة الكوربة بمصر الجديدة
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم "ناصر. ص"، محبوسًا، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 4304 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة.
وأنه في يوم 30/10/2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، قتل المجني عليه "محمد. م" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، إثر خلافات سابقة بينه والمجني عليه، فتدبر لأمره وأعد العدة اللازمة "سلاح أبيض"، وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن ظفر به حتى كال له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت ببطنه فأعجزته وهوى أرضًا ثم جثم فوقه ووالى اتباعها بأن انهال عليه بعدة طعنات استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات.

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