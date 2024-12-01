التحقيق مع عاطلان لاتهامهما بسرقة الدراجات النارية في الجيزة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي في سرقة الدراجات النارية وارتكبوا 7 وقائع في الجيزة



سقوط تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطهما الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، مكون من (عاطلان، سائق – لإثنين منهم معلومات جنائية)..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد ( 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب ) بدائرة قسمى شرطة "ثالث أكتوبر – حدائق الأهرام"، وتم بإرشادهم ضبط (جميع الدراجات النارية المستولى عليها)

وحرر محضر بالواقعة واحيل للنيابة للتحقيق