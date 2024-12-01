التحقيق مع عاطلان لاتهامهما بسرقة الدراجات النارية في الجيزة

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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي في سرقة الدراجات النارية وارتكبوا 7 وقائع في الجيزة

سقوط تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطهما الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، مكون من (عاطلان، سائق – لإثنين منهم معلومات جنائية)..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد ( 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب ) بدائرة قسمى شرطة "ثالث أكتوبر – حدائق الأهرام"، وتم بإرشادهم ضبط (جميع الدراجات النارية المستولى عليها)

وحرر محضر بالواقعة واحيل للنيابة للتحقيق

التحقيق مع عاطل الدراجات النارية تباشر النيابة العامة النيابة العامة ضبط تشكيل عصابي سرقة الدراجات النارية

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