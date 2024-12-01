مياه أسيوط: تنفيذ 5300 وصلة منزلية خلال هذا العام

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد بعمل استطلاع رآي من قِبل الفريق التوعوي بالشركة بواقع 3409 استمارة استطلاع راي مابين استطلاع ميداني وتليفوني ومقابلات شخصية وذلك بمركز خدمة العملاء الرئيسي بقطاع وسط حي غرب أسيوط لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لكافة المترددين علي المركز وذلك بهدف الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم



وكما قام الفريق التوعوي بتنفيذ العديد من الأنشطة المخططة سلفا واللي تستهدف زيادة الوعي وتقليل الاستهلاك من خلال الحملات التوعوية بالمدارس ولربات البيوت وعمل ورش سباكة تعليميةهذا بالإضافة إلى القوافل المائية وأنشطة توعوية داخلية للمواطنين وكذلك للمؤسسات التعليمية والتعاون مع رجال الدين لنشر ثقافة تقليل الاستهلاك فضلا عن مبادرة صحتهم مستقبلهم لتعليم النشئ



وكما قام الفريق التوعيةو المشاركة المجتمعية بالشركة بتوصيل 5300وصلة منزلية ضمن بروتوكولات التعاون المبرمة بين الشركة ومنظمة اليونيسيف والجمعيات الأهلية خلال العام المالي 2024/2023

هذا بالإضافة إلى تعريف الموطنين بطرق وقنوات استقبال الشكاوي والاستفسارات علي رقم 125 أو الوآتساب أو الصفحة الرسمية للشركة لحل جميع أنواع البلاغات والتي تشمل جودة مياه، تركيب عداد، ضعف وانقطاع المياه، توصيل صرف، محاسبة وفواتير



والجدير بالذكر أن مراكز خدمة العملاء تقدم العديد من الخدمات كـالاشتراكات الجديدة، فصل الوحدات، شحن عدادت مسبق الدفع، تغيير العدادت المعطلة حيث يخدم مركز الخدمات ما يقرب من 800 ألف مواطن من سكان (قري مركز أسيوط، غرب، وشرق مدينه أسيوط وبالإضافة إلي الاستطلاع بصفه دورية بكافة مراكز خدمه العملاء التابعه لفروع الشركة بالمحافظة فضلا عن الاستطلاعات الميدانية التي يتم تنفيذها في الشوارع والميادين والمنازل والمنشآت العامة بجانب استطلاع الرآي التليفوني الذي يتم تنفيذه عن طريق التواصل مع العملاء لمتابعة حل شكواهم والرد علي استفساراتهم لضمان استمراية تحسين الخدمات المقدمة