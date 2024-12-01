محافظ المنيا يتفقد مدرسة الثانوية بنات بملوي لمتابعة سير العملية التعليمية ويكرم مجموعة من الطالبات والمعلمين

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بوابة الفجر

في إطار حرصه على متابعة انتظام العملية التعليمية بالمحافظة، قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم، جولة تفقدية بمدرسة الثانوية بنات بمركز ملوي، لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، وذلك ضمن سلسلة زيارات ميدانية للمحافظ للوقوف على أوضاع المدارس بمختلف المراحل التعليمية والتأكد من تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

أكد المحافظ خلال جولته أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم، مع التركيز على دعم المعلمين وتطوير إمكاناتهم بما يساهم في تحقيق منظومة تعليمية متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الفصول الدراسية والأقسام المختلفة، والتقى بالطالبات والمعلمين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالانضباط وتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل. كما تفقد المحافظ عددًا من الأعمال الفنية والتوعوية التي أعدتها الطالبات، ومن بينها مجسم للمشاركة في مسابقة “مناهضة الإدمان والتدخين”.

وفي ختام الزيارة، كرم المحافظ إدارة المدرسة لحصولها على المركز الثاني في مسابقة “المكتبات النموذجية”، بالإضافة إلى تكريم عدد من المعلمين المتميزين تقديرًا لجهودهم في دعم العملية التعليمية، كما تم تكريم الطالبات الفائزات في مسابقات على مستوى الجمهورية، مشيدًا بتميزهن ودورهن في رفع اسم المحافظة في مختلف الأنشطة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور على عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم وعويس قاسم رئيس مركز ملوى وعدد من القيادات التعليمية.

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