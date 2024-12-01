تفاصيل فيديو لطالبة تسير برعونة ودون لوحات بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائدة دراجة نارية بالسير برعونة ودون لوحات معدنية وأداء حركات إستعراضية.



البداية عندما رصدت أجهزة أمن القاهرة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام فتاة بقيادة دراجة نارية بالسير برعونة ودون لوحات معدنية وأداء حركات استعراضية، معرضةً حياتها والمواطنين للخطر.

وبالفحص تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد وضبط الدراجة دون لوحات معدنية وقائدتها طالبة، تقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.