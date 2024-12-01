تفاصيل فيديو لطالبة تسير برعونة ودون لوحات بالقاهرة

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

نجحت  الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائدة دراجة نارية بالسير برعونة ودون لوحات معدنية وأداء حركات إستعراضية.


البداية عندما رصدت أجهزة أمن القاهرة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام فتاة بقيادة دراجة نارية بالسير برعونة ودون لوحات معدنية وأداء حركات استعراضية، معرضةً حياتها والمواطنين للخطر.

وبالفحص تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد وضبط الدراجة دون لوحات معدنية وقائدتها طالبة، تقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مدينة نصر طالبة قيادة دراجة نارية بدون لوحات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

القومي لثقافة الطفل يحتفل بأعياد الطفولة في دار الأوبرا

بالمستندات...هل تسبب رئيس الشركة القابضة للقطن في أزمة تسويق محصول هذا العام؟

شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب

تعرف على تفاصيل وشروط حضور حفل تامر عاشور في قصر عابدين

في أول يوم عمل.. المهندس خالد عبدالعزيز يصافح العاملين بالـ "الأعلى للإعلام" ويتعهد بتطوير العمل داخل المجلس

الخميس المقبل.. وزارة الثقافة تطلق المهرجان القومي للتحطيب في دورته 14 بالأقصر

أستاذ اقتصاد سياسي بجامعة عدن لـ "الفجر": تداعيات انهيار سعر الصرف في اليمن كارثية

طلب إحاطة لحزب العدل والمرصد المصري للصحافة والإعلام لإلزام المؤسسات بإنشاء دور حضانة لأبناء الصحفيات