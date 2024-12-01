عاطل ينهي حياة نجل عمه بسبب خلافات أسرية في البحيرة

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأحد، واقعة مؤسفة، راح ضحيتها رجل مُسن مريض سرطان، عقب تعدي نجل عمه عليه بآلة حاده "سكين" بمنطقة الرقبة، ما أدي إلي وفاته في الحال، وذلك بعد توهم الجاني بأن المجني عليه قام بقطع مبلغ مالي كان يصل للأخير كل شهر كمساعدة من شقيق الأول، وحرر المحضر اللازم بالوقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد قيام عاطل بالتعدى على نجل عمه، مستخدما آلة حادة "سكين" حتى فارق الحياة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفي الدنجات المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة للوقوف علي ظروفها وملابساتها.

على الفور انتقل مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة لموقع البلاغ، وبالفحص تبين وفاة "الشحات ح.ع.ا" 64 عاما، مقيم بقرية حمور الجديدة التابعة لدائرة مركز الدلنجات، وذلك على يد نجل عمه "عبدالناصف ع.ا" إثر توهمه أنه وراء منع شقيقة من إرسال مبلغ مالى كان يرسله له كل شهر كمساعدة.

تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة للأسباب المشار إليها، وبمناظرة الجثمان، أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وظروفها وملابساتها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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