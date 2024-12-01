تحرير 8 محاضر بيئية بنطاق حي ثالث الإسماعيلية لمحال غسيل السيارات

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود إدارة البيئة في التفتيش على المحال المخالفة بيئيًّا

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جانب للحدث
جانب للحدث

اكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، علي ضرورة توعية أصحاب محال غسيل السيارات من الأضرار الناجمة عن غسيل السيارات في الطرق مع عدم وجود مصارف معدة لاستيعاب كمية المياه الناتجة عن ذلك.

حيث قامت إدارة شئون البيئة بالمحافظة، بالمرور على عدد من المحال التي تعمل في مجال غسيل الملابس والسجاد والأكلمة والسيارات؛ من أجل رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة.

ومن جانبها صرحت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أنه تم تنظيم حملة بالاشتراك مع حي ثالت مدينة الإسماعيلية وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية بالقيام بالتفتيش على المحال التي تعمل في مجال غسيل الملابس والسجاد والأكلمة والسيارات.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٨ محاضر بيئية بحي ثالث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كل فيما يخصه.

كما قامت إدارة البيئة بالمحافظة بالاستجابة لبعض شكاوى المواطنين الواردة على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية؛ للتأكد من تطبيق القانون وإزالة أسباب الشكاوى.

حيث تم المرور على مغسلة بمنطقة ٢٤ أكتوبر هذا إلى جانب المرور على معلف للمواشي خلف مصنع المكرونة بالطريق الدائري وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

محافظ الإسماعيلية غسيل السيارات ادارة البيئة

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