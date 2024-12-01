محافظة الجيزة: تطوير ورصف شوارع العزبة الشرقية بالحوامدية بالإنترلوك

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تركيب بلاط الانترلوك
تركيب بلاط الانترلوك

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على الفيس بوك، بدء أعمال تطوير ورصف ودعم عدد من شوارع العزبة الشرقية بمدينة الحوامدية بالإنترلوك، لتحسين حركة سير المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ونشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية، صورًا ترصد أعمال تطوير شوارع منطقة العزبة الشرقية والشوارع المتفرعة منها، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف.

وشدد محافظ الجيزة، على متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية، لضمان تنفيذها على أكمل وجه ووفقًا للمواصفات المحددة للخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة.

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