تعرف على تفاصيل وشروط حضور حفل تامر عاشور في قصر عابدين

أعلن الفنان تامر عاشور عن إحيائه حفلًا غنائيًا مميزًا يوم 15 ديسمبر القادم بقصر عابدين، بتنظيم مؤسسة "راعي مصر" عضو التحالف الوطني، الحفل يحمل طابعًا إنسانيًا؛ إذ ستُخصص عوائده لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

تفاصيل الحفل وشروط الحضور



سيُقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه، وسط أجواء موسيقية راقية في واحد من أشهر القصور التاريخية بمصر. وتم الإعلان عن شروط الحضور، ومنها:الحضور بالملابس الرسمية،منع اصطحاب الأطفال دون 12 عامًا،عدم إمكانية استبدال أو استرداد التذاكر.

أسعار التذاكر وموقع الحجز



أتاحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني، وطرحتها بثماني فئات متنوعة تناسب مختلف فئات الجمهور، وهي: 5000 جنيهًا للصف الأول، 4500 جنيهًا الصف الثاني، 4000 جنيهًا منتصف القاعة،3000 جنيهًا، بعد منتصف القاعة،2500 جنيهً بلاتينيوم، 2000 جنيهًا للذكرة الذهبية، 1500 جنيهًا للتذكرة السيلفر.

نفي شائعات حفلات أخرى



في سياق آخر، نفى تامر عاشور الشائعات التي تداولت بشأن مشاركته في حفل بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 28 نوفمبر الجاري برفقة الفنان رامي صبري.

وأوضح عاشور عبر منشور له أنه لا توجد أي خطط لإقامة مثل هذا الحفل، داعيًا الجمهور إلى توخي الحذر وعدم شراء التذاكر التي روجت لها جهات غير معتمدة، كما أعلن عن نيته اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموقع الذي نشر الإعلان.

نجاح حفلات عاشور السابقة



من جهة أخرى، شهد حفل تامر عاشور الأخير في "فاميلي بارك" بمدينة الرحاب إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث رفع شعار "كامل العدد".

وتألق عاشور خلال الحفل بتقديم مجموعة من أشهر أغانيه، مثل: "وداع وداع"، و"ما كملناش"، و"هيجيلي موجوع"، بالإضافة إلى أغاني أخرى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.