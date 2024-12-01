جثة ثلاثيني علي شريط السكة الحديد بالقليوبية.. فما القصة؟

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

لقى شاب حتفه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث جرى نقله إلى مستشفى قها التخصصي.

بدأ الحادث بتلقي مديرية أمن القليوبية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة على قضبان السكك الحديدية عند مزلقان طوخ.

على إثر ذلك، انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث، وأظهرت المعاينة الأولية أن الشاب، في العقد الثالث من العمر، تعرض للدهس من قبل قطار أثناء عبوره المزلقان، مما أسفر عن وفاته على الفور.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.

القليوبية مصرع شاب سكة حديد

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