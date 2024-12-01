في أول يوم عمل.. المهندس خالد عبدالعزيز يصافح العاملين بالـ "الأعلى للإعلام" ويتعهد بتطوير العمل داخل المجلس

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

حرص المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في أول يوم عمل له عقب أدائه اليمين أمام مجلس النواب، على المرور على جميع العاملين بالمجلس ومصافحتهم.

وأكد "عبدالعزيز" ضرورة تطوير العمل داخل المجلس، مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة القادمة.

وعقب ذلك عقد رئيس المجلس اجتماعًا مع أعضاء المجلس بكامل تشكيلهم، وناقش خلاله أبرز الملفات في المجلس وضرورة العمل على سرعة الانتهاء منها والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية.

الأكثر قراءة

القومي لثقافة الطفل يحتفل بأعياد الطفولة في دار الأوبرا

أستاذ اقتصاد سياسي بجامعة عدن لـ "الفجر": تداعيات انهيار سعر الصرف في اليمن كارثية

بالمستندات...هل تسبب رئيس الشركة القابضة للقطن في أزمة تسويق محصول هذا العام؟

شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب

تعرف على تفاصيل وشروط حضور حفل تامر عاشور في قصر عابدين

الخميس المقبل.. وزارة الثقافة تطلق المهرجان القومي للتحطيب في دورته 14 بالأقصر

في أول يوم عمل.. المهندس خالد عبدالعزيز يصافح العاملين بالـ "الأعلى للإعلام" ويتعهد بتطوير العمل داخل المجلس

«البوكليت» راعي امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. مزايا وعيوب النظام