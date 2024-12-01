طلب إحاطة لحزب العدل والمرصد المصري للصحافة والإعلام لإلزام المؤسسات بإنشاء دور حضانة لأبناء الصحفيات

تقدّم عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، بشأن تفعيل مواد قانون العمل، بإلزام المؤسسات الصحفية بإنشاء دور حضانة لرعاية أبناء الصحفيات.

جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، ضمن الحملة التي تطلقها بمناسبة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، انطلاقًا من إيمان المؤسسة بحق الصحفيات في بيئة عمل آمنة، والحصول على حقوقهن في ضوء القانون، وضرورة توفير دور رعاية لأطفالهن، بما يساهم في تمكينهن من أداء عملهن بفعّالية دون الشعور بالضغط أو القلق على رعاية أطفالهن.

وتُلزم المادة رقم 96 من قانون العمل، المؤسسة التي يصل عدد العاملات فيها 100 فأكثر، أن يُنشئ دار حضانة لرعاية أبناء الصحفيات، والمؤسسات التي يقل عدد العاملات فيها عن 100 صحفية، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في القانون.

وكشف طلب الإحاطة، أنه رغم هذا النص الواضح في القانون، إلا أن المؤسسات الصحفية لا تلتزم بتوفير دور حضانة لرعاية أطفال العاملات بها، رغم وجود عدد كبير من الصحفيات اللاتي لديهن أسر وأطفال يحتاجون إلى رعاية مستمرّة أثناء فترة العمل.

وأكد حزب العدل ومؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن تطبيق نص القانون، يخفف من الأعباء على الصحفيات العاملات، ويعمل على تحسين جودة العمل داخل المؤسسة، ويعزز دور المرأة في بيئة العمل ودعم حقوقها بما يتماشى مع متطلبات الأسرة.

وتأتي هذه القضية ضمن أولويات الحزب والمؤسسة، جرّاء التحديات التي تواجه النساء العاملات في القطاع الإعلامي؛ حيث يتعيّن عليهن الموازنة بين مسؤولياتهن المهنية والأسرية، وتزداد هذه التحديات حِدة في ظل غياب الدعم المؤسسي الكافي، بالإضافة إلى أن توفير دور رعاية للأطفال في المؤسسات الصحفية لا يقتصر على كونه خدمة للأمهات العاملات، بل يعكس أيضًا التزام المؤسسات بتعزيز المساواة بين الجنسين، وخلق بيئة عمل داعمة للجميع.