«البوكليت» راعي امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. مزايا وعيوب النظام

البداية في 3 محافظات

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، ضمن التعديلات التي أقرتها على المنظومة التعليمية.

تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وفي هذا الشأن، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرارها بتعميم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الصف الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 بجميع محافظات الجمهورية، موضحة أنه سيتم تطبيق النظام طبقًا لظروف كل مديرية بجميع محافظات مصر.

وأضافت أن نظام البوكليت في امتحانات الصف الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 يشمل دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة في كراسة واحدة.

تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بشكل جزئي

وفي العام الدراسي 2023 – 2024، طبقت 3 مديريات تعليمية فقط، نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية وهي «الوادي الجديد، الدقهلية، وبورسعيد»، في حين طبقت باقي مديريات التعليم، النظام التقليدي للامتحانات وهو ورقة للأسئلة ونموذج للإجابة.

ومن المتوقع تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 في المحافظات الثلاثة - الوادي الجديد، الدقهلية، وبورسعيد - لأنه سبق وتدرب الطلاب على النظام بها العام الماضي، وسيتم تعميم نظام البوكليت على كل المدارس في الفصل الدراسي الثاني 2025.

وأعلنت الوزارة عن خطط لتطبيق نظام البوكليت في جميع المحافظات بحلول عام 2025، وسيتم التنسيق مع مديريات التعليم لتوفير التدريب اللازم للمعلمين والإداريين لضمان نجاح تجربة امتحانات الشهادة الإعدادية بنظامها الجديد.

البوكليت



ما هو نظام البوكليت؟ وكيف يتم تطبيقه في امتحانات الشهادة الإعدادية؟

ويتمثل نظام البوكليت في تغيير شكلي لامتحانات الشهادة الإعدادية وليس له علاقة بمحتوى وطبيعة الاختبارات والأسئلة، وهو كما يلي: دمج كلا من ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة في كراسة واحدة وقد تصل عدد صفحات الكراسة إلى نحو 20 صفحة، ويتم توزيع أسئلة البوكليت في الكراسة بأكملها.

ويترك مكان خاص بإجابة الطالب تحت كل سؤال في البوكليت، وذلك تبعا لطبيعة السؤال اختياري أم مقالي كما يتم وضع علامة مائية، على كراسة البوكليت خاصة بكل إدارة تعليمية.

ما عيوب ومزايا تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية؟

وحول تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية، قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن وزارة التربية والتعليم تسعى بكل الطرق لتقليل الغش في امتحانات المرحلة الإعدادية بإعتبارها مؤشرًا لما سيحدث بالمرحلة الثانوية، ومن بين تلك الطرق تطبيق نظام البوكليت.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن نظام البوكليت يعتمد على وضع الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة وذلك بوضع السؤال للطالب وترك مساحة كافية للإجابة أسفله ولا يؤثر على نوعية الأسئلة عن الامتحان التقليدي الذي اعتاد عليه طلاب الإعدادية في السنوات الماضية.

الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي

وعن مزايا نظام البوكليت في الامتحانات، أكد الخبير التربوي أن النظام يوفر عدد من المزايا يمكن إيجازها في النقاط التالية:

التوفير على الطلاب نقل الأسئلة في ورقة الإجابة وبالتالي توفير للوقت.

يضع صعوبة أمام عملية تسريب الامتحانات أكثر من النظام العادي الذي تكون الأسئلة فيه داخل ورقة أو ورقتين وهو ما يسهل للطلاب تصويره وإرساله لصفحات الغش الإلكتروني ولكن البوكليت يصل إلى 7 أو 8 صفحات.

البوكليت يحمي الطلاب من الخداع البصري لأن كل سؤال له مساحته أسفله على عكس الامتحان التقليدي الذي يمكن أن يجيب فيه الطلاب على السؤال رقم 2 محل السؤال رقم 3.

البوكليت لا يسمح بخلط الإجابات بمعنى أن كل طالب له كراسته الذي مدون عليها اسمه ورقم جلوسه وبالتالي من السهل الوصول إلى تلك الكراسة والتأكد من إجابته.

البوكليت يسمح بتضمن جميع الأسئلة سواء الأسئلة الموضوعية –الاختيار من متعدد- أو المقالية.



وبالانتقال إلى عيوب نظام البوكليت، أكد الدكتور تامر شوقي أن النظام لا يحمل أية عيوب سوى عيب واحد فقط وهو التكلفة العالية، فبدلًا من تصوير ورقة واحدة فقط لامتحان المادة لكل طالب سيتم اللجوء إلى تصوير أكثر من ورقة لتكون كراسة الامتحان شاملة، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الورق والطباعة، بالإضافة إلى أنه لا يسمح بالتصحيح الإلكتروني ويجب التصحيح فيه بشكل يدوي.