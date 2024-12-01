اصطياد حيوان زاحف بقطعة أرض فضاء بشارع أحمد عرابي بالبراحيل في الجيزة

أوضحت محافظة الجيزة، أنه في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود حيوان زاحف من الحرشفيات يدعي "ورل نيلي" يتجول داخل قطعة أرض فضاء بشارع أحمد عرابي بنطاق قرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم.

حيث تعد مناطق النيل وفروعه والترع والمصارف والأراضي الزراعية المحيطة هي بيئته الطبيعية وهو لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان.

فقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتشكيل لجنه من مركز ومدينة أوسيم والطب البيطري والري حيث تم التحرك فور الإبلاغ من الأهالي وتم البحث عن الحيوان الذي قد شوهد بالمنطقة.

وقد تم اصطياده من قبل مركز ومدينة أوسيم وتسليمه لمديرية الطب البيطري بالمحافظة مع استمرار المتابعة للترع والمصارف وخطة تطهيرها بشكل دوري من خلال مديرية الري.