مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعتبر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي واحدة من أهم وأقوى المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تجذب أنظار عشاق كرة القدم حول العالم. وتترقب الجماهير هذه المواجهة القوية اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 من البطولة، والتي ستقام على ملعب «آنفيلد». وتأتي المباراة في وقت حساس من الموسم، حيث يسعى كلا الفريقين لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب، مما يزيد من أهمية وحماس هذه المواجهة المرتقبة.

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مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. مواجهة القمة في الدوري الإنجليزي



يتفوق مانشستر سيتي في القيمة التسويقية بواقع 1.26 مليار يورو مقابل 931 مليون يورو لفريق ليفربول. ويتصدر قائمة أغلى اللاعبين إيرلينج هالاند بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو، مقابل 80 مليون يورو للنجم الكولومبي لويس دياز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



ستنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي. تُعد مجموعة قنوات بين سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق الجزائري المخضرم حفيظ دراجي.

تردد بين سبورت 1 الناقلة للمباراة على الهواء مباشرة

يأتي تردد بث القناة الناقلة للقاء مباشر كما يلي:

التردد: 11013

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 3/2

تصريحات المدربين قبل المباراة



وجه آرني سلوت، مدرب ليفربول، رسالة خاصة إلى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مشيدًا بقدراته ومؤكدًا أنه أحد أفضل المدربين في العالم ودائمًا ما يجد الحلول. كما تحدث سلوت عن إهدار محمد صلاح لركلة جزاء في مباراة ريال مدريد الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن هذا لم يكن بسبب محادثات تجديد عقده.

ترتيب الفريقين في الدوري



يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق كبير عن وصافة مانشستر سيتي الذي يملك 23 نقطة. هذه المباراة ستكون حاسمة لكلا الفريقين لتعزيز موقعيهما في الترتيب والمنافسة على اللقب.

ملخص المواجهة السابقة



تحمل مواجهة اليوم الرقم 173 بين الفريقين في مختلف المسابقات. كانت الغلبة لليفربول بـ 79 انتصارًا، مقابل 44 فوزًا لصالح مانشستر سيتي، بينما حضر التعادل خلال 49 مباراة. وستكون هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريقين ومؤشرًا على مدى جاهزيتهما للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

التشكيل المتوقع لنادي ليفربول

يأتي تشكيل الريدز المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جوميز- فيرجيل فان دايك- أندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ- أليكسيس ماك أليستر- كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح- لويس دياز- داروين نوينز.

التشكيل المتوقع لنادي السيتي

يأتي التشكيل المتوقع لنادي السيتي كما يلي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر- أكانجي- روبن دياز- ناثان آكي.

خط الوسط: ماتيوس نونيز- جوندوجان- كيفين دي بروين- برناردو سيلفا.

الهجوم: إيرلينج هالاند- سافيو.

تاريخ المواجهات بين الفريقين



تواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة، حيث يظهر تفوق واضح لفريق ليفربول الذي حقق الفوز في 79 مباراة، بينما فاز مانشستر سيتي في 44 مباراة، وحسم التعادل 49 مباراة. سجل لاعبو ليفربول 301 هدفًا مقابل 229 هدفًا لصالح مانشستر سيتي. يتصدر قائمة هدافي المواجهات الأسطورة إيان راش بواقع 15 هدفًا، يليه الثنائي كيني دالجيتش ومحمد صلاح بواقع 11 هدفًا لكل منهما.