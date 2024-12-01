وزير الأوقاف يعتمد أول حركة للتنقلات بين مديريات الوزارة

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وزارة الأوقاف المصرية
وزارة الأوقاف المصرية


اعتمد  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، نتيجة حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال من المديريات الإقليمية وإليها. 
وجاء إجمالي عدد الطلبات التي تم اعتمادها وفقًا للضوابط التي وضعتها الوزارة ١٢٤٧ طلبًا، موزعة على الفئات الوظيفية كالآتي:
أولًا: ٦٨٩ إمام 
ثانيًا: ١٩ مقيم شعائر 
ثالثًا: ١١٥ مؤذن 
رابعًا: ٤٢٤ عامل. 
وقد عكفت الوزارة لمدة قاربت الشهرين على فحص الطلبات بدقة متناهية، مستعينةً بأهل التخصص في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فأثمرت حركة التنقلات لهذا العام عن تلبية طلبات الراغبين في النقل قدر الإمكان في ٢٣ محافظة بنسبة جاوزت ٨٠٪ من جملة عدد المحافظات، فيما كان لأربع محافظات خصوصية مرتبطة بكثرة عدد الطلبات التي تعذر تلبيتها منعًا للإخلال بالتوازن في دولاب العمل بمديريات تلك المحافظات.

والوزارة إذ تهنئ جموع من تحققت لهم رغباتهم، فإنها تعد بالاستمرار في التيسير على أبنائها قدر المستطاع، وتدعو لمن لم يتحقق طلبهم بكل التوفيق في الإعلان المقبل.

للحصول على النتيجة، اضغط على هذا الرابط: 
https://ar.awkafonline.com/?p=284223

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