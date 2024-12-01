مطروح الأزهرية تطلق أولى فعاليات مبادرة «الصحة النفسية» بمجمع مطروح النموذجي

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رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح

 


عقدت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاحد، أولي فعاليات مبادرة« الصحة النفسية»، بندوة توعوية لطلاب مجمع مطروح النموذجي، بعنوان «مفهوم الصحة النفسية وطرق تعزيزها»، والتي نظمتها إدارة الخطة والمنهج بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بمنطقة مطروح الأزهرية، وذلك ضمن سلسلة البرامج التوعوية والتثقيفية التي اطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، في إطار فعاليات مبادرة بداية الرئاسية، تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وذلك بحضور  الشيخ عبد الرازق الباجوري، مدير إدارة التعليم الثانوي، الأستاذة هالة سعيد رضوان، مدير إدارة الجودة، الأستاذة عائشة خليل، مدير إدارة الخطة والمنهج، الأستاذة إلهام جلال، مسئول العلاقات العامه والإعلام.

تهدف الندوة إلي تعزيز نشر الوعي بين طلاب المعاهد الأزهرية بأهمية الصحة النفسية، لخلق جيل واع بسلامته النفسية والمجتمعية، لدية القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكلات والتعامل مع تغيرات المجتمع لمواجهة التحديات.

وأوضح فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، خلال كلمته تعزيز الإسلام للصحة النفسية ومواجهة ضغوط الحياة والأزمات مشيرًا إلي منهج الإسلام في معالجة الضغوط النفسية، مستعرضًا سبل الوقاية للازمات النفسية كما وردات في الكتاب والسنة النبوية.

ثم انتقل الشيخ عبد الرازق الباجوري، مدير إدارة التعليم الثانوي، بالحديث عن علاج السنة النبوية الشريفة للازمات النفسية ومنها تعزيز الإيمان بالقضاء والقدر، تحجيم المخاوف، التفاؤل.

ومن جانبها قامت الأستاذة هالة سعيد رضوان، مدير إدارة الجودة بالمنطقة الأزهرية، ورشة عمل عن مفهوم الصحة النفسية، ومظاهرها، وذلك عن طريقة استراتيجية المناقشة والحوار، وطرح عدد من المشكلات والأزمات، ومحاولة الطلاب العمل على حلها بشكل مبسط ومنظم، وذلك بهدف تحقيق الذات ووالقدرة على الإتزان الإنفعالي، والتمتع بصحة نفسية جيدة، بالإضافة إلى وضع أهداف حياتية ومحاولة الوصول إليها، والقدرة على مواجهة الإحباط.

إدارة العلاقات العامة والإعلام إدارة العلاقات العامة البرامج التوعوية الإدارة المركزية استراتيجي السنة النبوية الشريفة الصحة النفسية الشيخ عبد الرازق الباجورى المعاهد الأزهرية

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