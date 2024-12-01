أب يذبح أبناءه وزوجته ويشعل النيران في شقيقه ووالدته

محافظات
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت عزبة الصفيح بقرية كفر منصور مركز طوخ جريمة بشعة حيث تجرد عاطل من المشاعر وذبح زوجته وطفليه وإشعال النيران في والدته وشقيقه مما أسفر عن مصرع أمه في الحال ونقل شقيقه للعناية المركزة في حالة خطرة 
حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق حيث القت القبض علي المتهم وجاري التحقيق معه ونقل الجثث إلى المشرحة لانتداب الطب الشرعي لمناظرة جثامين المجني عليهم وطلب تحريات المباحث.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغة من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته واصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ 
دلا التحريات الأولية في الواقعة   إلى قيام عاطل يدعي على ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بطوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وبنته وحرق جثة والدته وشقيقه حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه فى حاله خطرة بالعناية المركزة
القي القبض علي المتهم وتولت النيابة التحقيق وقررت ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والإستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث

الأجهزة الأمنية بالقليوبية كفر منصور بطوخ مركز طوخ قتل زوجته

الأكثر قراءة

عاجل| موقف صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك في دوري نايل