أب يذبح أبناءه وزوجته ويشعل النيران في شقيقه ووالدته

شهدت عزبة الصفيح بقرية كفر منصور مركز طوخ جريمة بشعة حيث تجرد عاطل من المشاعر وذبح زوجته وطفليه وإشعال النيران في والدته وشقيقه مما أسفر عن مصرع أمه في الحال ونقل شقيقه للعناية المركزة في حالة خطرة

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق حيث القت القبض علي المتهم وجاري التحقيق معه ونقل الجثث إلى المشرحة لانتداب الطب الشرعي لمناظرة جثامين المجني عليهم وطلب تحريات المباحث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغة من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته واصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ

دلا التحريات الأولية في الواقعة إلى قيام عاطل يدعي على ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بطوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وبنته وحرق جثة والدته وشقيقه حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه فى حاله خطرة بالعناية المركزة

القي القبض علي المتهم وتولت النيابة التحقيق وقررت ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والإستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث