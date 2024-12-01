تأجيل محاكمة موظف متهم بالتزوير في أوراق رسمية بالسيدة زينب

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة موظف المتهم بالتزوير في أوراق رسمية في أحد المصالح الحكومية في منطقة السيدة زينب، لجلسة 18 فبراير المقبل.

 

صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق وعادل ابراهيم الفويط ومحمود عبدالمنعم القرموطي، وأمانة سر شريف وليد سيد.

 

وكانت النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت له تهمة االتزوير باوراق رسمية في السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 831 لسنة 2024 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 2197 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة قيام المتهم «محمد.ش»، 43 سنة، موظف، محبوس، بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة، بالتزوير في أوراق رسمية داخل أحد المصالح الحكومية، أقدم على تزوير عقد بيع شقة في الشهر العقاري، وعقب اكتشافه الواقعة تم القبض عليه وبمواجته اقر بارتكابه الواقعة من أجل الحصول على مقابل مادي.

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