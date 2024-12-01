مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجات ناريه فى الغربية

محافظات
بوابة الفجر

 

لقى 3 شباب في العقد الثالث من العمر مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين بجروح وكدمات وكسور، أثر تصادم دراجتين ناريتين، علي طريق قرية نشيل التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجه حفظ الموتي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، وإصابة عدة أشخاص.

 

انتقلت قوة أمنية، من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وفاة كلا من احمد خالد ابراهيم، ومحمد ياسر الشهاوي، مقيمين بقرية نشيل، وإصابة كلا من محمود جمال وعمرو رماح، مقيمين بقرية ابشواي الملق، بإصابات بالغة، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي في حالة حرجة.

 

وتم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير الحركة المرورية وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.

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