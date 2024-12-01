مستقبل وطن يُسدد مصروفات 250 طالبًا من الأسر الأولى بالرعاية ببني سويف

في إطار مبادراته المجتمعية ودوره في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف عن تكفله بسداد المصروفات الدراسية لعدد 250 طالبًا وطالبة من الأسر الأولى بالرعاية بالمدارس التابعة لإدارتي مركز وبندر بني سويف التعليمية، حيث تأتي هذه المبادرة حرصًا من الحزب على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المستحقة ودعم العملية التعليمية.

وتم تسليم ايصالات سداد المصروفات البريدية للدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، خلال لقاء حضره الدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم بالحزب، والكابتن توني عثمان، الأمين المساعد بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة أمل الهواري على أهمية هذه المبادرات في دعم الطلاب غير القادرين، مشيدة بدور المجتمع المدني والأحزاب في تعزيز التكافل الاجتماعي، موجهة الشكر للكابتن توني عثمان، لتبرعه لسداد المصروفات، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق المزيد من الدعم للمجتمع

ومن جانبه، صرح الدكتور شريف عبد المنعم بأن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص حزب مستقبل وطن على دعم قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل بشكل مستمر على إطلاق مبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما أعرب توني عثمان، عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدًا أن الحزب لن يدخر جهدًا في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، سواء في مجال التعليم أو غيره من المجالات الحيوية، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها حزب مستقبل وطن لتعزيز دوره التنموي والمجتمعي بمحافظة بني سويف.