تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة خيتافي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

يلتقي الفريق الملكي مع ضيفه خيتافي، اليوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو جوس، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

وتنقل مباراة ريال مدريد مع خيتافي على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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