غلق كلى لمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى ميدان الرماية لمدة 7 أيام

حوادث
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أعلنت محافظة الجيزة، قيام الإدارة العامة للمرور بتنفيذ أعمال الغلق الكلي لمنزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدى إلى ميدان الرماية بالإتجاه القادم من صفط اللبن - المريوطية، لمدة 7 أيام ابتداءً من اليوم السبت الموافق 30 / 11 / 2024، وذلك في اطار تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي.

ونوهت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور أجرت التحويلة المرورية التالية:

حركة المركبات أعلى الطريق الدائرى القادمة من مناطق صفط اللبن - المريوطية) وترغب بالسير اتجاه المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية تقوم بإستكمال السير أعلى الطريق الدائري في اتجاه طريق الواحات ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن وصلة الكابلات في اتجاه طريق اسكندرية الصحراوى ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق اسكندرية الصحراوي في اتجاه ميدان الرماية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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