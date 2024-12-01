تفاصيل مصرع شخصين واصابة 8 اخرين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

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انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

شهد طريق طنبول السنبلاوين حادث انقلاب سياره ربع نقل محمله بعمال في الترعه،ونتج عنه اصابه 8 اشخاص ومصرع اثنين اخريين.

تلقي اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة السنبلاوين بوقوع حادث انقلاب واصابه 8 اشخاص ومصرع شخصين.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين لمكان الحادث وبالفحص تبين اصابه كلا من:طارق زكريا عبد الله 50سنه بجرح قطعي بالرأس ٥سم وكدمه بالصدر
و محمد رجب محمد لطفي، 20سنه باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجرح قطعي بالرأس ٥سم والسيد عوض السيد، 30سنه باشتباه كسر بالكتف الأيسر وكامله محمد السعيد، ٥٥سنه باشتباةكسر بالفخذ الايمن،و احمد محمد السيد، 30سنه بكدمه بالكتف الأيمن ة عادل عوض عادل،21سنه بكدمه بالظهر ورحمه السيد ابراهيم، 24سنه باشتباه مابعد الارتجاج واماني علي محمد،42سنه بجرح بالجبهه ٤سم وكدمه بالوجه وتم نقل المصابين لمستشفى السنبلاوين.
كما تبين مصرع كلا من:ابراهيم محمد الامام، 78سنه و 
احمد بكر عبد العاطي،امين شرطه 55سنه وتم وضع الجثتين في ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة

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