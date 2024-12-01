الإتحاد الأفريقي يكشف عن حكم مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إسناد مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد للحكم التونسي صادق السالمي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل شباب بلوزداد ضيفًا للنادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات وتنطلق يوم 22 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة.

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حكم مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا


و جاء طاقم التحكيم التونسي كالآتي:

حكم ساحة: صادق السالمي
حكم مساعد: وائل حناشي
حكم مساعد: يوسف جامي
حكم رابع: محمد يسري بوعلي

وتعتبر هذه المواجهة الخامسة التي يديرها السالمي للأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وكان آخرهم إياب نصف نهائي نسخة 2022 أمام وفاق سطيف الجزائري والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب كل من شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو الجنوب إفريقي واستاد أبيدجان الإيفواري.
 

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