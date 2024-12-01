جامعة أسيوط تشهد افتتاح الدورة الكشفية الـ 43 والإرشادية ال29







افتتحت جامعة أسيوط اليوم الأحد تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدورة الكشفية 43 والإرشادية 29 لجوالي وجوالات كليات الجامعة، التى تنظمها إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، والممتدة فعالياتها في الفترة من 28 نوفمبر الماضي وحتى 4 من ديسمبر الجاري، وذلك بأرض المخيم الكشفي بالجامعة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم ابراهيم، مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، ومحمد سيد مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن سعادته بالأنشطة الطلابية التي تقدمها الجامعة، والتي تعكس مدى اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية على كافة الأصعدة، مشيدًا بنشاط الجوالة، الذي يعكس القيم التي تتعلق بروح الفريق وروح المواطنة الفعالة، وتبادل الرؤى في مختلف المجالات، وتقبل الآخر، ونبذ الأفكار المتطرفة، فضلًا عن تدريب الطلاب على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وهو ما يسهم في خلق جيل قادر على مواجهة التحديات، مشيدًا بجميع الأنشطة والمسابقات التي تتضمنها الدورة؛ الدينية، والكشفية، والثقافية، والفنية، والخدمة العامة، والقيم، والاتجاهات الكشفية، والكرنفال، والنشاط الترويحي، والتدريب على الإسعافات الأولية، والندوات التوعوية، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية؛ للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الإنسان.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور عادل محمد عميد كلية الزراعة، والدكتورة ياسمين الكحكي عميدة كلية التربية النوعية، والدكتورة إيمان عبد العال عميدة كلية الخدمة الاجتماعية، إلى جانب وكلاء وأعضاء هيئة التدريس، ومسئولي رعاية الطلاب، والطالب مارتن ناصر رئيس اتحاد الطلاب، والطالب صلاح النديم نائب رئيس الاتحاد، وحشد من الطلاب، والطالبات المشاركين.

وخلال الافتتاح، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بحسن تنظيم فعاليات الافتتاح التي بدأت مؤكدًا على أهمية دور نشاط الجوالة والخدمة العامة، في بناء شخصية الطالب، كما أبدى إعجابه بمعروضات الكليات بمخيمات الجوالين، والجوالات، من المشغولات اليدوية، ومجلات الحائط التي قام طلاب الجوالة والكشافة بتحضيرها، إلى جانب الجوائز التي حصلت عليها الكليات خلال الدورات السابقة.

وفي كلمته، تقدم الطالب مارتن ناصر بالشكر لإدارة الجامعة على دعمها المتواصل للأنشطة الطلابية، ومن ضمنها نشاط الجوالة والخدمة العامة، مؤكدًا أن روح الأخوة والتآلف بين أفراد عشيرة الجوالة هي التي تدفعهم للمزيد من العمل والاجتهاد، مرحبًا بالجوالين والمرشدات الجدد المنضمين للنشاط هذا العام، ومتمنيًا دورة كشفية مميزة ونافعة للجميع.

ويذكر أن حفل الافتتاح شمل؛ طابور عرض (10) عشائر تشارك من (9) كليات، ومركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، بنحو (160) جوال وجوالة؛ ثم مراسم أداء تحية العلم والسلام الجمهورى، وأداء القسم، كما تضمن فقرة فنية من تقديم إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

كما تم إهداء المنديل الكشفي إلى الدكتور أحمد عبد المولى، والدكتورة مديحة درويش، والدكتور هيثم إبراهيم وعمداء ووكلاء الكليات المشاركين في الافتتاح، ورئيس اتحاد الطلاب ونائبه، وعقب الافتتاح تفقد الحضور مخيمات الجوالين، والجوالات، معربين عن إعجابهم بجميع المعروضات