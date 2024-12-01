تربية بنات بأزهر أسيوط أول كلية في قطاع الوجه القبلي تدخل درجات الطالبات على منظومة الحرم الذكي

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نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي

صرح الدكتور ماجد محمد عثمان عميد كلية التربية بنات بجامعة الأزهر بأسيوط اليوم الأحد بأنه تم ادخال جميع نتائج الطالبات على منظومة الحرم الذكى منذ إنشائها، وبذلك تكون كلية التربية للبنات أول كلية من قطاع الوجه القبلي وعلى مستوى كليات التربية وكما قامت باستخراج شهادات التخرج وبيانات الدراجات من جميع الفرق والشعب من منظومة الحرم الذكي، كما صرح بأن تم تفعيل نظام التعليم الإلكتروني LMS كأول كلية في الوجه القبلي حيث قامت الطالبات بالدخول على المنظومة والتفاعل، وتم أداء اختبارات أعمال السنة لبعض الشعب من نظام التعليم الإلكتروني

ووجه الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه خالص الشكر  للدكتور ماجد عثمان عميد الكلية وأسرة الكلية كافة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وكرم  المهندسة السيدة المهدي مديرة المشروع والمهندسة أسماء فتحي مسئول تشغيل وجه قلبي والمهندس أحمد عبد العظيم مسئول الدعم الفني


ويأتي ذلك فى إطار عملية التحول الرقمي الذي تنتهجه الجامعة ضمن خطة التحول الرقمي للدولة ورؤية مصر 2030م، وسرعة إعلان النتائج وتمكن الطلاب من الحصول على النتائج من خلال منظومة الحرم الذكي

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