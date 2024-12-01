عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك في دوري نايل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة البنك

ويضم التشكيل كلًا من:

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
  • خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.
  • خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو.
  • خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.
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ويجلس على دكة البدلاء كل من:

عمر كمال، يوسف أيمن، أكرم توفيق، رضا سليم، حمزة علاء، عمر الساعي، سمير محمد، كريم الدبيس.
 

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