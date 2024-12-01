محافظ سوهاج: الاعلان عن فرص استثمارية لتعزيز الاقتصاد المحلى ودعم القطاع الخاص

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محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في محافظة سوهاج، وذلك في إطار رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وضمن خطة المحافظة لاستغلال كافة الأصول غير المستغلة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع على أبناء المحافظة، وخلق فرص عمل حقيقية والحد من فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية.

و أوضح محافظ سوهاج أن الفرص الاستثمارية تتركز في عدة قطاعات حيوية منها" الانتاج الداجني والحيواني، والزراعة، والتنمية السياحية"، مشيرا إلى أن طرح تلك الفرص خلال الشهر الجاري سيسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار الجهود المستمرة من الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية جميع المناطق في المحافظة بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الوضع الاقتصادي في سوهاج.

وقد أشار المحافظ أن من بين أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة سوهاج:
المشروعات الإنتاجية: "مشروع العيساوية لإنتاج البيض، ومشروع الديابات لإنتاج اللحوم والألبان"  ، إنشاء مجمع تجاري ترفيهي في موقع سينما أوبرا، إنشاء فندق 5 نجوم بمدينة ناصر في موقع استراحة كبار الزوار، استغلال مساحة 149 فدانًا بغرب جرجا للاستثمار في الإنتاج الداجني، استغلال الورش بقرية الحرفيين بأولاد عزاز،الانتفاع بمبنى " عمر أفندي " بمدينة ساقلتة 
طرح مصنع تدوير القمامة بمركز سوهاج كحق انتفاع

وتعتبر هذه الفرص جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المشاريع التي تساهم في سد الفجوة لاحتياجات المواطنين، من خلال توفير موارد مالية إضافية للمحافظة، كما تسعى هذه المبادرات إلى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة فرص العمل، ما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

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