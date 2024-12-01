تحدث مجدي المتناوي المستشار القانوني لنادي البنك الأهلي، عن البلاغ الذي تقدمه به باسم النادي ضد الحكم محمد عادل، بسبب التسريب الصوتي ضد لاعبي البنك في مباراة الزمالك.

محامي نادي البنك الأهلي يفجر مفاجأة: عقوبة الحبس تنتظر الحكم محمد عادل بسبب التسريب الصوتي

وقال مجدي المتناوي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: بعدما سبق وأكد محمد عادل فبركة التسجيل الصوتي، طلبت النيابة العامة النسخة الأصلية لشريط تسجيل الفار، وأكد محمد عادل بعد سماعه أن الحديث صحيح وأنه نسي ما قاله.

وتابع المتناوي: ما جاء في التسجيل الأصلي كاملًا يدين محمد عادل أكثر، وكان يجيب على اتحاد الكرة أن يعاقب محمد عادل.

وأكمل المستشار القانوني لنادي البنك الأهلي: عرضنا على البنك الأهلي واللواء أشررف نصار ما تم من تطاول على لاعبي البنك الأهلي ومن ألفاظ وشتائم، وتقدمنا ببلاغ اليوم الأحد ضد محمد عادل.

وواصل المتناوي: محمد عادل يعمل العملة ثم يقول لم أقل، وقال بعد ذلك إنه لم يقل في جهات التحقيق أن الصوت صوته، لكن كيف ذلك وهو قال أمام جهات التحقيق، ولا يمكن الكذب في مثل هذه الأمور لأنه سيضر.

وأردف مجدي المتناوي: نطالب اتخاذ القرارات القانونية ضد محمد عادل ومعاقبته، ومن ضمن العقوبات الحبس والغرامة وفقًا لنصوص مواد قانون العقوبات.

واختتم المتناوي: أتمنى أن يخرج محمد عادل ويُقر بأخطائه ولا يُنكر مثل هذه الأمور، والصلح من عدمه يعود لأصحاب الأمر، وإدارة البنك الأهلي هي من تتخذ قرارا بمثل ذلك.