صحة أسيوط: إطلاق مبادرة الفحص وعلاج مرضي الجلوكوما بمستشفى الرمد بأسيوط



تفقد الدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بأسيوط اليوم الاحد ويرافقه المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة بالمديرية اعمال اليوم الأول لإطلاق مبادرة الكشف والعلاج لمرضي الجلوكوما بمستشفى رمد أسيوط

وجاء ذلك بحضور الدكتورة كريستين تادرس مدير مستشفي الرمد باسيوط والدكتورة شيماء جمال نائب مدير المستشفى وتم خلال الجولة متابعة خط سير المريض وتفقد العيادات الخارجيه وعيادة الجلوكوما وعقد لقاء موسع مع إدارة المستشفى لمناقشة المقترحات وخطة العمل بالمبادرة

ويأتي ذلك بناء علي تكليفات الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط للدكتور عصام نبيل مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة بالمديرية بمتابعة اليوم الأول لإطلاق فعاليات مبادرة الكشف المجاني عن مرض المياه الزرقاء الجلوكوما والتي أطلقت أولي فعالياتها اليوم الأحد بمستشفي الرمد بأسيوط

وتأتي المبادرة بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وبرعاية اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط

وتشمل الفحص المجاني بصفة يومية لمرضي المياه الزرقاء من خلال قياس ﺿﻐﻂ اﻟﻌﻴﻦ، وفحص زاوﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ داﺧﻞ اﻟﻌﻴﻦ، والكشف صحة اﻟﻌﺼﺐ البصري، وﻗياس مجال وحده البصر، وكذلك تقديم التوعية الصحية عن أسباب المرض وأعراضه والفئات الأكثر عرضة له، وكذلك كيفية الاكتشاف المبكر والعلاج ودور المريض في العلاج وخطورة إهماله، وذلك لجميع المرضى بصفة يومية داخل عيادة الجلوكوما بمستشفى رمد أسيوط



وتعد الجلوكوما أو المياه الزرقاء أحد أخطر الأمراض التي تصيب العين وتؤدي إلى موت العصب البصري، وذلك نتيجة ارتفاع ضغط العين، وتكمن خطورته في أن المريض لا يستطيع ملاحظة التغير في الرؤية في بداية الإصابة، ويبدأ بملاحظته عند تقدم المرض بشكل كبير، لذا فهو يسمى بالقاتل الصامت" للعين، ويهدد بشكل أكبر الأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى مصابين بالمرض، وكبار السن، والمصابين بقصر النظر، وﻣﺮﺿﻰ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺴﻜﺮ وﻗصور الدورة الدموية