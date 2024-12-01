“الشوربجي” يشكر الرئيس على تجديد الثقة له رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها بتشكيلها الجديد، وذلك عقب أداء المهندس عبد الصادق الشوربجي، اليمين الدستورية، رئيسًا للهيئة، أمام مجلس النواب.

في بداية الاجتماع، تقدم المهندس عبد الصادق الشوربجي بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة برئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، متعهدًا بمضاعفة الجهود وتكثيف العمل وفق هدف ومسار صحافة قومية أقوى وأكثر تأثيرًا تراعي متطلبات المرحلة وأولويات الوطن والمواطنين.

ورحب رئيس الهيئة بالأعضاء الجدد الأساتذة المستشار محمود فؤاد عمار، ياسر سمير، علاء ثابت، عمرو الخياط، حمدي رزق، سامح محروس، أسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة.

وأعرب رئيس الهيئة عن ثقته وتطلعه للعمل سويا خلال الفترة المقبلة لإنجاز العديد من الملفات بما يمتلكونه من خبرات كبيرة وقدرة على التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه صحافة مصر القومية.

واستعرض خلال الاجتماع الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية على المستويات كافة، ماليًا وتحريريًا وإداريًا، وأهم الملفات الجاري العمل عليها خلال الفترة الراهنة ومستقبلًا.

وخلال الاجتماع، تم اعتماد تشكيل هيئة المكتب برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، علاء ثابت، وكيلًا للهيئة، ومروة نبيه، أمينًا عامًا للهيئة.

كما تم اعتماد تشكيل اللجان النوعية بالهيئة، لجنة تقييم وتطوير الأداء الاقتصادي والإداري بالمؤسسات الصحفية القومية برئاسة علاء ثابت، لجنة تطوير الأداء المهني برئاسة حمدي رزق، لجنة الشكاوى والمقترحات برئاسة عمرو الخياط، لجنة فض المنازعات برئاسة المستشار محمود عمار، لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع برئاسة أسامة أبو باشا، لجنة التثقيف برئاسة سحر الجعارة، لجنة الأبحاث والمقترحات المستقبلية برئاسة سامح محروس.



كما تم اعتماد تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

وعقب الاجتماع، نظمت الهيئة احتفالية لتكريم الأعضاء السابقين، المستشار عادل بريك، الدكتور إيهاب أبو عيش، الدكتور أحمد مختار، وليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، الشيماء عبدالإله، وتم إهدائهم دروع تكريم من الهيئة.

وعبر الشوربجي عن شكره وتقديره للأعضاء السابقين، مشيدًا بجهودهم المخلصة كلًا في نطاق عمله وتخصصه وما قدموه خلال فترة عضويتهم بالهيئة، ورحب باستمرار مشاركتهم بالأفكار والمقترحات في إطار عمليات التحديث والتطوير لصحافة مصر القومية.