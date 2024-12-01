الهيئة العامة للاستثمار تحصل على جائزة التميز في الاستدامة خلال مؤتمر الاستثمار الدولي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

حصلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جائزة التميز في الاستدامة تقديرًا لجهودها في جذب مشروع هاير مصر للإلكترونيات، الذي يعد من أبرز المشروعات الاستثمارية في مصر.
تم تسليم  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، الجائزة على هامش مشاركته في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الاستثمار الدولي، التي انعقدت بالرياض في الفترة من 25-27 نوفمبر.
تأتي هذه الجائزة تقديرًا لجهود الهيئة في تطوير بيئة استثمار جاذبة للمشروعات الاستثمارية الداعمة لخطط التنمية المستدامة عبر تبني ممارسات بيئية واقتصادية وصناعية متطورة، ما يحقق رؤية مصر 2030 التي تجمع بين معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وحماية الموارد واستغلالها الكفؤ في الوقت ذاته.
وحصلت الهيئة على الجائزة بعد منافسة مع 84 مشروعًا استثماريًا متميزًا من 40 دولة.
كان مُجمع هاير الصناعي ضمن أول المشروعات التي حصلت على الرخصة الذهبية، التي تجمع كل التصاريح المطلوبة لإنشاء وتشغيل المنشأت ضمن "موافقة واحدة"، وهو أول مجمع صناعي صديق للبيئة في مصر، تم إنشاؤه على مساحة 200 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار للمرحلة الأولى لإنتاج الاجهزة المنزلية من تكييفات وغسالات وشاشات لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، وخلال عام 2024 بدأ إنتاج المرحلة الأولى من المُجمع، كما تم ضخ 40 مليون دولار لتأسيس المرحلة الثانية على مساحة 50 ألف متر مربع لإنتاج الثلاجات والفريزر.
وقد تمكنت الهيئة عن طريق الرخصة الذهبية وغيرها من الإجراءات الداعمة للاستدامة في جذب العديد من المشروعات التي تساهم في تحقيق الأهداف العالمية للاستدامة، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والإنتاج الصناعي المعتمدة على التقنيات الحديثة صديقة البيئة.

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