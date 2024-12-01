برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة مايوركا

تلقى فريق برشلونة، دفعة قوية قبل مواجهة ريال مايوركا القادمة في بطولة الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر.

برشلونة يستعيد أراوخو

استعاد فريق برشلونة، خدمات المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، الذي خاض التدريبات مع زملائه بشكل كامل.

وأنهى رونالد أراوخو، تدريباته اليوم وأصبح جاهزًا للعودة إلى الملعب بعد الإصابة التي غاب على إثرها في الفترة الماضية.

وكان فريق برشلونة قد خسر أمام لاس بالماس بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق برشلونة، المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 11 انتصارًا وتعادل واحد و3 هزائم.