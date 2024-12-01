برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة مايوركا

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

تلقى فريق برشلونة، دفعة قوية قبل مواجهة ريال مايوركا القادمة في بطولة الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر.

برشلونة يستعيد أراوخو

استعاد فريق برشلونة، خدمات المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، الذي خاض التدريبات مع زملائه بشكل كامل.

وأنهى رونالد أراوخو، تدريباته اليوم وأصبح جاهزًا للعودة إلى الملعب بعد الإصابة التي غاب على إثرها في الفترة الماضية.

txt

قرار عاجل من برشلونة بشأن ضم عمر مرموش

txt

نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

وكان فريق برشلونة قد خسر أمام لاس بالماس بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق برشلونة، المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 11 انتصارًا وتعادل واحد و3 هزائم.

الأوروجوياني رونالد أراوخو الدوري الاسباني برشلونة بطولة الدوري الاسباني

مواد متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

نجم ألمانيا السابق: عمر مرموش يمتلك إمكانيات رائعة.. لكن لا يوجد أي تشابه بينه وبين محمد صلاح
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| موقف صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك في دوري نايل

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي