جامعة أسيوط تُطلق قافلة طبية شاملة للمواطنين بمركز القوصية

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جانب من القافلة
جانب من القافلة

أطلقت جامعة أسيوط اليوم الاحد تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة قافلة طبية شاملة التخصصات للمواطنين  بمركز القوصية  تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتورة هدى مخلوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

  وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة علي الاستمرار فى إطلاق القوافل الطبية الشاملة، وتسخير كافة إمكاناتها، وكوادرها البشرية المتميزة؛ لتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والتخصصات، والمساهمة في النهوض بالتنمية؛ الصحية والاجتماعية، والبيئية، وذلك انطلاقًا من دورها المجتمعى، والخدمى، فضلًا عن مشاركتها الفعّالة فى المبادرات الرئاسية.

تضمنت القافلة؛ تقديم خدمات علاجية وتوعوية، لأكثر من (580) حالة من أهالى مركز القوصية، فى تخصصات (أمراض باطنة - أمراض صدرية- مسالك بولية- جلدية وتناسلية - أطفال)، فضلًاعن توفير المستلزمات الطبية، والأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة أسيوط. 

 وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم، أن القافلة الطبية شارك فيها عدد (5) من الأطباء في تخصصات (أمراض باطنة - أمراض صدرية- مسالك بولية- جلدية وتناسلية - أطفال)، وعدد(4) من طلاب كلية الطب، وعدد(6) من طلاب كلية الصيدلة، مشيرًا إلى أن القافلة تأتي بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وذلك لتقديم الدعم التنموي المستدام للمجتمعات الريفية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز دور التعليم، والتدريب في بناء الإنسان، إلى جانب تشجيع التعاون المجتمعى، والعمل التطوعي بين طلاب الجامعة.

وجاءت القافلة بتنظيم من الدكتور عمرو محمد عبدالمجيد المشرف على مركز القوافل الطبية، والمهندس مينا إبراهيم حنا المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بأسيوط، وبحضور المهندس أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، والدكتور خالد على عبدالعال مدير عام الإدارة الصحية بالقوصية، والدكتور خلف على عماد مدير عام الدعوة والفتوى بالأزهر الشريف بأسيوط سابقًا، وحمود أبو الحسن، وعلاء محمد أحمد بإدارة مركز القوافل الطبية بكلية الطب وبمشاركة أكثر من (40) متطوعًا من مؤسسة حياة كريمة

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