جهاز حماية وتنمية البحيرات يعلن فتح الأسواق الأوروبية أمام صادرات مصر من المنتجات السمكية البحرية

هنأ اللواء أركان حرب الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصيادين وأصحاب مراكب الصيد ومنتجي ومصدري المنتجات السمكية البحرية بالرد الايجابي للبعثة التفتيشية الاوروبية التي تمت خلال الفترة من ٢٧ مايو وحتي ٧ يونيو الماضي وذلك بفتح باب التصدير للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية للإتحاد الاوروبي ونفاذ المنتجات السمكية البحرية إلي الأسواق الأوروبية خلال الأيام القادمة.

بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات الإتحاد الأوروبي يفتح أسواقه للأسماك المصرية

حيث سبق اعلان ايقاف تصدير الاسماك البحرية المصرية إلى الاتحاد الاوروبى والذى جاء اثر عملية المراجعة للاتحاد الاوروبى لمصر خلال مايو ٢٠٢١ حيث صدر تقرير البعثة متضمنا نحو 109 ملاحظة تم تضمينها في عشرين توصية تدور جميعها فى اطار عدم اتباع مصر نظام رقابى محكم أو نظام تتبع للمنتج السمكى وفقا للمتطلبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي مما ادى إلى تعليق تصدير المنتجات المصرية ومن ثم خسارة فادحة للمصدرين المصريين.

بعد جهود مضنية من الجهاز استمرت لمدة ثلاث اعوام فقد جاءت الزيارة للبعثة التفتيشية خلال مايو الماضي وتمت المراجعة علي كافة الأنشطة الرقابية علي سلسلة الإنتاج السمكي التي تتم من قبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية و التحقق من مدي تكامل تلك الأنشطة لضمان جودة وسلامة المنتجات السمكية المصرية المصدرة.

كما يتقدم اللواء فرحات بالشكر لكل العاملين بالجهاز الذين تحملوا مسئولية إعداد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة الصيد والانتاج والرقابة وبذل كافة الجهود علي طوال سلسلة الإنتاج وخاصة مجموعة العمل التي تشكلت من إدارات المصايد والجودة والبيطرية والاتفاقيات والإحصاء والمواني الذين بذلوا جهودا كبيرة مع مناطق الجهاز المختلفة وموانئ ونقاط الإنزال.

حيث اختص الجهاز بوضع التشريعات والقرارات والمنشورات التي تنظم عمليات التسجيل وتصميم الاستمارات الخاصة بذلك والقيام بتسجيل كافة الانزالات والتحقق من تراخيص الصيد للمراكب وبيانات المصيد والتتبع مما تطلب زيادة العاملين بموانى الصيد وبناء قدراتهم من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية لفريق العمل بالموانى والصيادين بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني وكذا تطوير المواني بما يتوافق مع متطلبات تداول الاسماك طبقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبي وأعداد ملف جودة لكل ميناء يتضمن إختصاصات العاملين والمهام الموكلة إليهم والدورات التدريبية كأحد متطلبات البعثة التفتيشية للإتحاد الأوروبي.

وكذا تطوير منظومة تتبع انتاج استاكوزا المياه العذبة ووضع الاشتراطات اللازمة لعمليات التتبع وتجهيز موقع إنزال بأحد مناطق نهر النيل وقيام البعثة التفتيشية بزيارته ومشاهدة عمليات الإنزال علي الطبيعة.

كما تم الحرص الدائم علي المشاركة مع أصحاب المراكب والمنشآت ببذل المزيد من الجهد لتلافي كافة الملاحظات التي وردت بتقرير البعثة لعام ٢٠٢١ و النهوض بمنظومة التصدير للمنتجات السمكية البحرية.

وبعد نجاح جهود الجهاز في فتح أسواق الإتحاد الأوروبي للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية فإن فتح أبواب الصادرات من المنتجات السمكية المستزرعة يعد من الاهداف الاستيراتيجية التي يعمل الجهاز علي تحقيقها والخطوة المقبلة التي سوف تساهم بشكل كبير في زيادة صادرات مصر من الاسماك ويمثل تسجيل المواقع الإنتاجية السمكية في منظومة التكويد والتتبع للمواقع الإنتاجية السمكية هي أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف متمنيا مزيد من التقدم والرفعة لقطاع الإنتاج السمكي في مصر.