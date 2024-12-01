بقيمة 94 مليون.. رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه المراغة وطهطا

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه المراغة جهينة السطحية المرشحة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف متر مكعب لكل يوم والحاصلة على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM وذلك للتاكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه هذا بالاضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى طوارئ.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج اعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا السطحية المرشحة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية وتغذى مدينة طهطا بتكلفة تبلغ 94.7 مليون جنيه وإنه بلغت نسبة التنفيذ 65% حيث شدد رئيس مياه سوهاج خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام ايضًا بالجدول الزمنى للانتهاء من الاعمال وضخ المياه للمواطنين.